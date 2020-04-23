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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..الوزيران الميسري والجبواني يصعقان الرئيس هادي ويعلنان الانضمام للمجلس الانتقالي..والزبيدي يرحب بهما ويعلن العفو العام ويدعو كل ابناء الجنوب للتسامح

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