تعز: المحافظ يفتتح مركز العزل الصحي التابع لمؤسسة الشيخ المخلافي

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم الخميس، مركز العزل الطبي (شفاك) التابع لمبادرة مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي لمواجهة وباء كورونا وذلك ضمن الإجراءات الوقائية.

وخلال حفل الافتتاح؛ أشاد المحافظ بجهود ومشاريع المؤسسة في الفحص والتوعية بوباء كورونا معتبرا أن مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تلعب دورا مهما بالوقوف بجانب الجهود المحلية في مواجهة هذا الوباء.

وأكد أن مركز العزل الطبي الذي يحتوي على غرف عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي ومستلزمات علاجية وطواقم طبية يعد بادرة نوعية لدعم القطاع الصحي ويعزز جهود السلطة المحلية الرامية لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وشدد شمسان على تكامل الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة ممثلة بمكتب الصحة العامة والذي يؤدي للعمل وفق منظومة متكاملة ويحقق النجاح في معركة المواجهة مع هذا الوباء.

Advertisements

إلى ذلك اعتبر مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور راجح المليكي أن افتتاح مركز العزل الصحي يعد بادرة متميزة ويؤمن جهود مواجهة الوباء نظرا لما سيقدمه من خدمة علاجية وإخضاع المصابين للعناية الطبية المتكاملة.

وأشار إلى أن مكتب الصحة سيقدم كل التسهيلات التي تؤدي إلى تنسيق الجهود ونجاحها مؤكدا أن المركز يعد مبادرة انسانية موفقة لخدمة أبناء المحافظة.

بدوره قال مدير المركز الدكتور عبدالغني المسني، إن المركز يتكون من غرف عناية مركزة متكاملة وأجهزة تنفس صناعي و30 سريرا للرقود ومختبر متكامل وأدوية أولية وطواقم طبية متخصصة ستعمل على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مركز العزل الطبي تم تجهيزه وفق معايير الصحة العالمية وإشراف مكتب الصحة بالمحافظة.



