السعدي يوجه رسالة هامة لخطباء المساجد بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الخليج 365 - المكلا

أصدر الشيخ أحمد بن علي السعدي مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، تعميما بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.



وقال السعدي في التعميم الصادر اليوم: "بداية نحييكم ومبارك عليكم الشهر الكريم جعله الله شهر خير وعافية علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية".

وأضاف: "لا يخفاكم كبير الفرحة والبهجة بقدوم شهر رمضان المبارك، ومن شكر هذه النعم الحفاظ على اوقاتنا فيها والاشتغال بأنواع الطاعة، والعبادة ومختلف وسائل التقرب الى الله تعالى".

ووجه السعدي خطباء ومرشدي المساجد بإدراج المواضيع التالية ذكرها في خطبة الجمعة وحث الناس بالآتي:

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1) الالتزام بما ذكر في ضوابط الاجراءات الاحترازية.

2) عدم الخروج في التجمعات وازدحامات الشوارع الاسواق وخصوصا النساء لما يشكله ذلك من مظهرغير لائق بالمرأة المسلمة، وايضا يعتبر وسيلة سريعة لانتقال الأوبئة والامراض .

3) يفضل للنساء اداء صلاة التراويح في البيوت ,وعدم اصطحاب الاطفال الى المساجد وذلك لسلامتهم .

4) هذه الاجراءات لكل من اراد الخروج الى المساجد لاداء الصلاة, وكل من اختار لزوم بيته فلاحرج عليه ويشمله سعة الشريعة وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

5) نداء الى التجار بمساهمتهم ودعمهم لشباب الفرق التطوعية في توفير مستلزمات الوقاية والاجراءات الاحترازية من معقمات وكمامات وادوات الرش.