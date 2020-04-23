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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وضع حجر أساس لتأهيل المدخل الشمالي لمدينة الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
الخليج 365 - المهرة
وضع محافظ المهرة محمد ياسر، الخميس، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وصيانة المدخل الشمالي لمدينة الغيضة، بطول 3 كيلو متر، بتكلفة 2 مليون و424 ألف دولارا بتمويل من السلطة المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أن مشروع إعادة تأهيل الطريق الذي يقع على الخط الدولي الرابط بين مدينة الغيضة والمديريات الشرقية، يعتبر بداية لتدشين عدد من المشاريع التنموية وتأهيل وصيانة الطرق المتضررة من السيول الأعاصير التي ضربت المهرة.
من جانبه أوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد، أن مشروع تأهيل طريق وادي الجزع على الخط الدولي يحتوي على عدد من العبّارات والجسور الأرضية لاستيعاب مياه السيول والحد من انقطاع الطرقات بسبب الأمطار وتدفق السيول.
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