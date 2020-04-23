المهرة.. لجنة حملة الرش والتعقيم للوقاية من كورونا تناقش آلية التنسيق لإنجاح الحملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الخليج 365 - المهرة

ناقشت لجنة حملة الرش والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا بمحافظة المهرة في اجتماعها، اليوم، سير الحملة في أسبوعها الأول والخطوات التي قطعتها في رش وتعقيم الأماكن المستهدفة في عموم المديريات.



Advertisements

ووجه وكيل المحافظة لشؤون الشباب، بدر كلشات بسرعة تسليم معدات الرش والخيام للمنافذ والنقاط التي لم تستلم بعد، وإضافة منفذ قشن البحري الرابط بين محافظتي المهرة وسقطرى إلى الخطة وتخزين المواد المتبقية لدى اللجنة فقط بموجب توجيهات محافظ المحافظة.

كما وجه الوكيل بتفعيل غرفة العمليات ، مشيدا بدور أعضاء اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة واللجان العاملة وجهودهم المبذولة في الميدان ، وبدعم لجنة الاعتصام السلمي المتمثل في تقديم اجهزة تنفسية أكسجين وجهاز تنفس اصطناعي وأدوات فحص للوباء.