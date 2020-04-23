أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 23 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

التميمي يتسلم مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني https://www.elyamnelaraby.com/475550/ غداً الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/475556/ نائب الرئيس يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك https://www.elyamnelaraby.com/475559/ محافظ حضرموت يوجه خطاباً لأبناء المحافظة.. النص https://www.elyamnelaraby.com/475560/ Advertisements محافظ حضرموت يدشن تسيير قافلة الإغاثة العاجلة لمتضرري السيول بمحافظة عدن https://www.elyamnelaraby.com/475561/ هادي يهنئ القيادة الإماراتية بحلول شهر رمضان https://www.elyamnelaraby.com/475562/ المبعوث الأممي لدى اليمن يدعو أطراف النزاع لإلقاء السلاح في رمضان https://www.elyamnelaraby.com/475563/ هادي يهنئ نظيره المصري بحلول شهر رمضان https://www.elyamnelaraby.com/475564/ البرنامج السعودي يدشن مشروعين لتأثيث 32 مدرسة في المهرة وسقطرى https://www.elyamnelaraby.com/475565/ محافظ حضرموت يهنئ رئيس الجمهورية بالشهر الفضيل وذكرى التحرير https://www.elyamnelaraby.com/475566/

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