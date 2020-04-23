المجلس الانتقالي يمنع حكومة هادي من دخول عدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
قالت مصادر في محافظة عدن، أن قوات تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة اماراتياً، منعت اليوم الخميس، رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، وعدد من أعضائها، من الوصول الى عدن.
واشارت المصادر الى أن الانتقالي منعت طائرة معين عبدالملك من الهبوط في مطار عدن الدولي واجبارتها على العودة الى الرياض.
وتعد هذه المره الثانية التي يرفض فيه الانتقالي الجنوبي لحكومة هادي بالعودة الى عدن
وتعيش المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة السعودية والامارات توترا سياسيا ينذر بتجدد المواجهات العسكرية العنيفة بين فصائل المرتزقة.
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