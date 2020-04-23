اخبار الخليج / اخبار اليمن

المجلس الانتقالي يمنع حكومة هادي من دخول عدن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

قالت مصادر في محافظة عدن، أن قوات تابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة اماراتياً، منعت اليوم الخميس، رئيس حكومة هادي، معين عبدالملك، وعدد من أعضائها، من الوصول الى عدن.

واشارت المصادر الى أن الانتقالي منعت طائرة معين عبدالملك من الهبوط في مطار عدن الدولي واجبارتها على العودة الى الرياض.

Advertisements

وتعد هذه المره الثانية التي يرفض فيه الانتقالي الجنوبي لحكومة هادي بالعودة الى عدن

وتعيش المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة والامارات توترا سياسيا ينذر بتجدد المواجهات العسكرية العنيفة بين فصائل المرتزقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي يمنع حكومة هادي من دخول عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا