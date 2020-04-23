شكرا لقرائتكم خبر عن يقطع شهر العسل ويطلق عروسته بعد يومين فقط من الزواج..لن تصدق العمل الفاضح والمحرم شرعا الذي قامت به عروسته الحسناء في غرفة الفندق. والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة العدل السعودية مؤخراً عن إحصائية حالات الخلع والطلاق في المملكة، حيث وصلت خلال العام الماضي لأكثر من 47 ألف حالة، فيما بلغت دعاوى الخلع أكثر من ألفي حالة، وقد تعددت أسباب الخلع ما بين عدم التوافق بين الزوجين، أو انتقاص أحدهما للآخر والتقليل منه، حيث استعرض تقرير صحفي قصص الطلاق والخلع الغريبة التي استقبلتها محاكم المملكة.

ويروي مواطن سعودي يدعى سلمان، وفقا لصحيفة "عكاظ"، قائلا: "تزوجت وسافرت مع زوجتي إلى إحدى الدول الأوروبية لتمضية شهر العسل، ولكنني عدت بعد يومين تماما إلى الوطن وأنا أنوي الطلاق، إذ في غرفة الفندق كانت تتركني وتذهب لغرفة أخرى للتحدث بالهاتف، فسمعتها تتحدث إلى أحدهم بتفاصيل علاقتنا، فلم أتمالك قواي وطلبت منها على الفور ترتيب حقائب السفر بعد أن عرفت من جوالها مع من كانت تتحدث، ورؤيتي للرسائل التي كانت تأتي فيها بسيرتي لصديقاتها وأهلها بصورة مخزية وساخرة".

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