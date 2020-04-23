البرنامج السعودي يدشن مشروعين لتأثيث 32 مدرسة في المهرة وسقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأثيث 32 مدرسة بمحافظتي المهرة وسقطرى، ضمن مشاريعه الداعمة لقطاع التعليم في اليمن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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حيث دشن محافظ سقطرى رمزي محروس، وقائد قوات الواجب السعودي في المحافظة العميد الركن عبد الرحمن الحجي، مشروع تجهيز 27 مدرسة في محافظة سقطرى بالأثاث المدرسي.

وثمّن محروس مشاريع التعليم التي يعمل عليها البرنامج السعودي في المحافظة، والتي تشمل إنشاء 4 مدارس، وتزويد مكتب التربية بالكتب المدرسية.

وفي محافظة المهرة، تضمنت أعمال التجهيز توزيع فريق البرنامج للأثاث على الفصول والمكاتب والمرافق المدرسية، وتزويد غرف المعلمين والإداريين، في 5 منشآت تعليمية وهي مدرسة الطائف في المسيلة، ومدرستي الرياض والدرعية في الغيظة، ومدرسة مكة المكرمة في حوف، ومدرسة المدينة المنورة في سيحوت.