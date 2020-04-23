شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ نظيره المصري بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الصادقة لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعب إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف.. مؤكداً ان مواقف مصر الخالدة ستظل محل فخر واعتزاز اليمن شعبا وقيادة وحكومة. وعبر رئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية مصر الشقيق مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

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