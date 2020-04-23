شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ القيادة الإماراتية بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة الى أخيه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هنأه فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية التي جسدتها دولة الامارات قيادة وحكومة وشعب من خلال مواقفهم الدائمة الى جانب اليمن وشعبه في مختلف المواقف والظروف. وعبر رئيس الجمهورية عن احر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.. متمنياً لسموه الكريم الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب دولة الامارات الشقيق اضطراد التقدم والازدهار. كما بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيتي مماثلة الى نائب رئيس دولة الامارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. متمنياً ان تعود هذه المناسبة الدينية العظمية على سائر الدول العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هادي يهنئ القيادة الإماراتية بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.