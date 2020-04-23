محافظ حضرموت يدشن تسيير قافلة الإغاثة العاجلة لمتضرري السيول بمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عصراليوم، تسيير قافلة الإغاثة لمتضرري السيول التي أصابت محافظة عدن جرّاء اخدود المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة.



القافلة تكونت من 17 شاحنة محملة مواداً غذائية أساسية ومواد إغاثية مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية ورجال الأعمال والخيّرين من أبناء حضرموت.

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ويأتي تسيير القافلة الاغاثية تنفيذاً لتوجيهات المحافظ البحسني بتسيير قافلة بصورة عاجلة للتخفيف عن المتضررين من آثار المنخفض الجوي الذي أصاب المواطنين في محافظة عدن وخلّف خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ حضرموت أن تسيير القافلة الإغاثية جاء تجهيزها بشكل عاجل وذلك استجابة لنداء الواجب وللتخفيف عن معاناة أهلنا في محافظة عدن، مؤكداً أن حضرموت لن تقف مكتوفة الأيدي وستلبّي النداء في كل وقت وحين وستهب سلطةً ومواطنين لمساعدة أبناء الوطن عند الشدائد أو حدوث أي نازلة لا سمح الله، سائلاً الله تعالى أن يفرّج عن أبناء عدن ويحفظ أبناء الوطن جميعاً، رافعاً التهاني لأبناء المحافظة وأبناء الوطن عموماً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

حضر انطلاق القافلة وكيل حضرموت المساعد لشئون الشباب فهمي باضاوي وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ومدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي وعدداً من المسؤولين مدنيين وعسكريين.