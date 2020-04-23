نائب الرئيس يهنئ ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان المبارك، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية إلى تزامن حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام مع جائحة عالمية غير مسبوقة يمر بها العالم تمثلت في انتشار فايروس كورونا، منوهاً إلى ما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجابهتها والحد من انتشارها نجاحاً رائداً كان مثار إعجاب ومتابعة الجميع، آملاً أن تنتهي هذه المحنة وبلداننا العربية والإسلامية والبشرية في سلامة وأمان.

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وأكد نائب الرئيس في البرقية أن ما تمر به اليمن من أزمة كانت نتائجها كارثية تفوق كل الأوبئة والجائحات، إذ تعمل إيران بكل جهودها لإيجاد موطئ قدم لها في بلادنا بغرض زعزعة أمن واستقرار المنطقة واتخاذ اليمن منطلقاً للتخريب والإرهاب وتنفيذ الأجندة الإيرانية عبر وكيلها الحصري المتمثل في جماعة الحوثي الطائفية.

وثمن نائب رئيس الجمهورية الوقفة الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة، مؤكداً بأن أبناء الشعب اليمني مدينون للمملكة وقيادتها الرشيدة بكل العرفان والتقدير لهذه المواقف الأخوية النبيلة التي جسدت عمق أخوتنا ووحدة مصيرنا في مواجهة مختلف المخاطر.

وجدد نائب رئيس الجمهورية التهنئة لسمو ولي العهد السعودي والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. متمنياً لهم موفور الصحة والسلامة ولشعبينا الشقيقين مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.