شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : السبت اول ايام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

وأعلنت السعودية اليوم الخميس ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وغدا الجمعة اول ايام شهر رمضان الكريم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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فيما اعلن دار الافتاء بالحديدة امس الاربعاء ان يوم غدا الجمعة اول ايام شهر رمضان المبارك في الجمهورية اليمنية .

