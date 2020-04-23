عـــــاجل : الأرصاد يطلق تحذيراً جديداً للمواطنين في صنعاء و 4 محافظات يمنية

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عدن - ياسمين التهامي - حذر المركز الوطني للأرصاد من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في الرؤية الأفقية بالطرقات الجبلية خلال الـ24 ساعة القادمة. وتوقع المركز في نشرة باللون الأصفر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الجبلية خاصة المرتفعات الجنوبية والوسطى لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة وصنعاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار إلى امتداد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الشمالية والهضاب الداخلية. ودعا المركز المواطنين إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

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