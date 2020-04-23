شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : من بينها دول عربية.. هذه قائمة الدول التي أعلنت يوم السبت القادم أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

كما أعلنت باكستان رسمياً أن غداً الجمعة متمم شهر شعبان، والسبت أول أيام شهر رمضان المبارك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الدول التي أعلنت السبت أول رمضان

كذلك أعلنت سلطنة بروناي أن غداً الجمعة هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك.



وقبيل بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس كورونا في توقيت صعب. فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

فالشهر الفضيل في التقويم الإسلامي هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد، وحظر التجول المفروض بسبب كورونا، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا.