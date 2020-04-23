شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : اول دولتين عربيتين تعلنان ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كلاً من البحرين والمملكة العربية السعودية عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك مغرب اليوم الخميس الموافق 29 شعبان 1441 هجرية. وبذلك يكون يوم غدٍ الجمعة هو أول ايام شهر رمضان المبارك، الى جانب عدد من الدول الاخرى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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