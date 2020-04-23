253 غارة جوية لطيران العدوان على اليمن خلال أسبوع فقط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نفذت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 25 عملية هجومية فيما شن طيران العدوان أكثر من 253 غارة جوية خلال أسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن قوى العدوان واصلت تصعيدها للأسبوع الثاني على التوالي في جبهات الداخل والحدود وتحت غطاء جوي مكثف للطائرات الحربية.. مؤكدا أن عدد عمليات العدو وغاراته الجوية منذ صباح يوم الجمعة 17 أبريل الجاري وحتى يومنا هذا بلغت ( 25 ) عملية هجومية ومحاولة تسلل توزعت على محافظات مأرب والجوف وصعدة وتعز والضالع، منها 5 عمليات هجومية و 3 محاولات تسلل على مواقع قواتنا في الحدود فيما بقية العمليات في جبهات الداخل.

وأضاف العميد سريع أن طيران العدوان شن ( 253 ) غارة جوية معظمها على محافظات مأرب والجوف والبيضاء، ليصل إجمالي عمليات العدوان وغاراته الجوية خلال الأسبوعين الماضيين إلى ( 57 ) عملية هجومية، وقرابة ( 500 ) غارة جوية حتى اللحظة.

وأكد متحدث القوات المسلحة أنه وأمام هذا التصعيد المتواصل لقوى العدوان فإن كل الخيارات أمامنا مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي عن الدفاع عن بلدنا وشعبنا وعلى قوى العدوان تحمل كامل مسؤولية تصعيدها وعدوانها.