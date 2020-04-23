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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" العثور على مغترب يمني متوفي اختناقا من نفاذ الاكسجين داخل سيارتة تفاصيل !
توفي صباح الیوم الخمیس احد المغتربین الیمنیین بالسعودیة اختناقا داخل احد
السیارات بمقر عملھ.
وقال مصدر خاص لـ"المشھد الیمني" ان المغترب "قاسم صالح احمد المشور" من
ابناء محافظة ریمة , توفي في مدینة جدة اختناقا من نفاذ الاكسجین وھو نائم داخل
سیارة في معرض السیارات حیث یعمل .
واضاف المصدر انھ تم العثور على المغترب قاسم وھو متوفي داخل احد السیارات
بعد ان اغلق علیھ السیارة لینام .
جديد اب برس
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