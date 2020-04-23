شكرا لقرائتكم خبر عن غريفث" الهدنة تنتهي اليوم" تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على ضرورة وقف اطلاق النار في اليمن بشكل شامل.

وقال غريفيث في حوار مع قناة "الحدث"، مساء الأربعاء إن" المبادرة الأممية تضمنت وقف النار ومواجهة كورونا والعودة للمفاوضات" مشيرًا إلى أن المبادرة لاقت ترحيبا واسعا.

جديد اب برس

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وأضاف أن "وقف النار يجب ان يشمل اليمن بأكمله، ويجب اعلان السلام المستدام في هذا البلد". لافتًا إلى ان "مراقبة وقف النار وفق آلية تختلف عن ترتيبات الحديدة".

وتابع: "مقاربتنا لمراقبة وقف النار يتم بشكل مجتمعي، وأي وقف للنار بأي مكان في العالم، ينتج عنه اتهامات واتهامات مضادة".

ومضى قائلاً إن "وقف النار ينجح عند توفر الإرادة السياسية، وعملي لا يتمثل بوضع ضغوط على أي طرف".

وبخصوص مواجهة وباء كورونا، قال غريفيث " تلقينا رسالة واضحة بضرورة مكافحة كورونا في اليمن، وهناك توحد من كافة اليمنيين حول ضرورة مكافحته".

وأكد غريفيث إن "اليمن يستحق فرصة لإنهاء النزاعات وعودة البلاد لشعبه".

وتابع "أحاول التوصل لوقف النار بكافة أنحاء البلاد ولن أحيد عن هذا الهدف".

واليوم الخميس تنتهي الهدنة التي أُعلن عنها من جانب التحالف العربي لمدة أسبوعين لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة للهدنة التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.