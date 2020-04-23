تعرف على الدول التي أعلنت السبت أول أيام شهر رمضان.. بينهما دولة خليجية تفاصيل !

قالت وزارة الأوقاف في سلطنة عمان، الخميس، إن بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان في السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

كما أعلنت باكستان رسمياً أن غداً الجمعة متمم شهر شعبان، والسبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

جديد اب برس

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