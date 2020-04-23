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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظتي المهرة وحضرموت!



رصد زلزال بحري في وسط خليج عدن بخط الصدع للصفيحة التكتونية للجزيرة العربية والافريقية. بحسب بيانات ومعلومات محطات الرصد الزلزالي الأقليمية تم رصد هزة زلزالية قبالة سواحل محافظتي المهرة وحضرموت عند الساعة 11:22 مساء يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل 2020م وذلك بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر (متوسط الشدة) بالاحداثيات التالية :

13.5 درجة شمالا – 51.5 درجة شرقا ، وعلى عمق 10 كيلومتر ويبعد 168 كيلومتر عن اقرب نقطة من سواحل بلادنا الجنوبية. جديد اب برس Advertisements ​ شعر بالهزة الزلزالية بعض اهالي مدن ساحل حضرموت والمهرة. وعليه نطمئن المواطنين وبناء على بيانات الرصد الاقليمي لموجات تسونامي لاتوجد أي مخاطر موجات بحرية. صادر عن /

غرفة اﻻرصاد الجوية والانذار المبكر

بتاريخ /

الاربعاء 22-4-2020م

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