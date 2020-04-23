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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 23-04-2020? - آخر تحديث الخميس 23-4-2020? عاجل"غدآ الجمعة أول أيام رمضان في السعودية وهذة الدول العربية ! علن مرصد المجمعة الفلكي في المملكة العربية السعودية، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رؤية الهلال مساء اليوم الخميس. جديد اب برس Advertisements ​ وقال المرصد إن هلال شهر رمضان المبارك تمت رؤيته مساء اليوم، وإنه ينتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا في المملكة حول إثبات الشهادة.

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