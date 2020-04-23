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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" لجان تحري هلال رمضان " المملكة السعودية وعدد من الدول العربية تعلن رؤية شهر رمضان !

أعلنت لجان تحرى هلال رمضان المملكة السعودية، أن غدا الجمعة هو أول أيام

الكرم.

كانت المحكمة العليا السعودية قد دعت إ تحري رؤية هلال شهر رمضان، مسا

يوافق الثلاث من شهر شعبان التقوم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يرا

بواسطة المناظ.



وأعلنت الإمارات والجزائر عن تحري رؤية هلال شهر رمضان بعد صلاة المغرب، فيما أع

الأول دمشق ترقب رؤية هلال رمضان يوم الخميس.

من جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرن، أمس الأربعاء، أن الخميس هو

شعبان، وأن الجمعة مطلع ايام رمضان

جديد اب برس

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