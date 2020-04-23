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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"صدور قرار من وزارة الداخلية السعودية" توضح وقت وعدد ساعات العمل للمطاعم وهذة الانشطة في رمضان تفاصيل !

أوضحت وزارة الداخلية السعودية مدة وساعات عمل المطاعم المملكة خلال شهررمض

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه إلحاقا لما سبق الإعلان عنه بتار

المتضمن السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات

للطلبات الخارجية وعن طرق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة ا المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء جميع مناطق المملكة

الأوقات التي يسمح خلالها بفتح نشاط المطاعم شهر رمضان المبارك لتكون من الساعة

الساعة الثالثة فجرا

وأكدت وزارة الداخلية للجميع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحازة والضرورة للحفاظ

وأهابت بالجميع الالتزام والتقيد بالتعليمات لتحقيق المصلحة جديد اب برس Advertisements ​

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