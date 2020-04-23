شكرا لقرائتكم خبر عن عاـاجل"قرار بإلغاء عودة الحكومة الى عدن وإعادة الوزراء الى مطار هذة العاصمة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاـاجل"قرار بإلغاء عودة الحكومة الى عدن وإعادة الوزراء الى مطار هذة العاصمة تفاصيل !

الغيت رحلة عودة كان مقررا لها ان تتم للحكومة الى عدن عصر الخميس. وقال مصدر حكومي لصحيفة عدن الغد ان الحكومة عادت من مطار الملك خالد عقب فشل رحلة عودة الحكومة. جديد اب برس Advertisements ​ واوضح المصدر انه ولاسباب التوترات الحاصلة في عدن تم الغاء رحلة العودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاـاجل"قرار بإلغاء عودة الحكومة الى عدن وإعادة الوزراء الى مطار هذة العاصمة تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.