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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو "سارق سارق سارق" هكذا استقبلوة بكل احترام وحب عند وصولة المحافظ سالمين بعد كارثة السيول !

قام مواطنون غاضبون من أبناء محافظة عدن بمحاصرة محافظ المحافظة أحمد سالم

ربیع "سالمین" بمدینة كریتر صباح الیوم الخمیس .

وظھر المواطنون في مقطع فیدیو حصل علیھ "المشھد الیمني" وھم یھتفون في وجھ

المحافظ مرددین " سارق سارق" .

وشن مواطنون من أبناء عدن ھجوما على المحافظ عقب دورة السلبي في ادارة

العاصمة المؤقتھ عدن وخصوصا وقت تعرض المدینة للفیضانات حیث اختفى عن

الأنظار .

یذكر أن عدن تعرضت امس الأول الثلاثاء لأمطار وسیول أدت إلى عدد من الوفیات

وتھدم عدد من المنازل والممتلكات والطرق . جديد اب برس Advertisements ​

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