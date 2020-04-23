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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تفاصيل اخر المستجدات حتى الان" تقدم سريع ومباغت للجيش في نهم وصرواح تفاصيل !

قالت مصادر میدانیة إن قوات الجیش الوطني حققت الیوم تقدم غیر مسبوق في

جبھات نھم وصرواح ومجزر بعد معارك مع ملیشیات الحوثي.

ففي نھم تقدم الجیش الوطني حتى وصل مناطق ال جحدر في قرود وھي تعتبر

میسرة فرضة نھم بالتزامن مع تقدم من اتجاه صلب ونجد العتق بنھم.

ومن المیمنة تقدمت القوات المتمركزة في معسكر طارق التدریبي باتجاه مفرق

الجوف وغنمت عدة أطقم ومدرعات وأسلحة متنوعة وكبدت الحوثي خسائر فادحة.

وأضافت المصادر أن الحوثیین قاموا بتفجیر كبري أسفل فرضة نھم لإعاقة تقدم

الجیش الوطني الذي یزحف من عدة اتجاھات.



ووفقا للمصادر فقد أسر الجیش الوطني عدد من الحوثیین وقتل آخرین فیما یلوذ البقیة

بالفرار.

أما في صرواح فقد تمكن الجیش الوطني بعد ھجوم كبیر من التقدم میمنة الجبھة

وسیطر على مواقع قریبة جدا من سوق صرواح.

وقالت المصادر أن القیادي الحوثي الحباري تم أسره الیوم مع عدد آخر من رفاقھ

وقتل وجرح آخرون.

وفي مدیریة مجزر تقدم الجیش الوطني من الناحیة الشرقیة الشمالیة لمدیریة مجزر

واتجھ صوب مدیریة الروض التابعة لمحافظة الجوف.

ویقترب الجیش الوطني كثیرا من عدة محاور لإسقاط مفرق الجوف والسیطرة علیھ

والعودة إلى فرضة نھم مجددا بعد أشھر من الانسحاب منھا.

جديد اب برس

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