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عدن - ياسمين التهامي - قوات الحماية الرئاسية تنتشر في محيط "معاشيق" بعدن لحماية الحكومة من اي انفلات امني عند وصولهم "

قالت مصادر محلية بعدن أن قوات تابعة للحماية الرئاسية انتشرت في قصر المعاشيق بعد وصولها من أبين بالتزامن مع قرب عودة الحكومة اليوم الخميس. وأوضحت المصادر أن اللواء سيعمل على حماية حكومة هادي المتوقع عودتها خلال الساعات المقبلة. جديد اب برس Advertisements ​ وعاد اللواء إلى بعد رضوخ الانتقالي للضغوط على مدى الأشهر الماضية للعدول عن تمنعه بعودة ألوية الحماية الرئاسية.

ومن المتوقع أن يبدأ الانتقالي خلال الأيام المقبلة إخراج فصائله من عدن مع الاحتفاظ بلواء واحد أسوة بهادي لحماية قياداته. من جهتها قال مصادر إعلامية في وقت سابق إن قوات الانتقالي انتشرت عصر اليوم الخميس في مطار عدن الدولـي لمنع عودة الحكومة إلى عدن. وأوضحت المصادر أن قوات تابعة للانتقالي انتشرت في محيط المطار وداخله وتوعدت بمنع وصول رحلة طائرة تقل على متنها رئاسة الحكومة وقياداتها. من جهته قال مصدر حكومي إن رحلة الحكومة لا تزال بمطار الملك خالد في انتظار السماح لها بالمغادرة.

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