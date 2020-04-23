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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " وفاة مواطن يمني بفيروس كورونا: من مديرة جبلة محافظة اب الاسم والصورة !

توفي صباح الیوم الخمیس احد المغتربین الیمنیین بالسعودیة بعد اصابتھ بفیروس

كورونا المستجد .

وقال مصدر خاص لـ"اب برس" ان المغترب لیث فھد احمد الھبوب , 30 عام ,

من ابناء محافظة إب مديرية جبلة , توفي الیوم في مدینة جدة بعد اصابتھ منذ اسبوعین

بفیروس كورونا .



واضاف المصدر ان المتوفي كان یقیم في سكن عیسى بن لادن الخاص بعمال

مجموعھ بن لادن في جدة , وكانت اصابتھ بالفیروس بسبب المخالطة .

و اوضح المصدر ان حالة من الرعب والھلع اصیبت العمال زملاء المتوفي بعد

سماعھم خبر وفاتھ مطالبین بتوفیر سكن مناسب للعزل الصحي , حیث ان السكن یشھد

تكدس كبیر لعدد العمال بالاضافة الى مشاركتھم في دورات المیاه واماكن الطبخ والتي

تفتقر لاحتیاطات الوقایة الصحیة التي الزمت بھا وزارة الصحة السعودیة اصحاب

الاعمال في سكن عمالھم .

ھذا ولقي عدد من المغتربین الیمنیین بالمملكة حتفھم بفیروس كورونا المستجد نسأل

الله لھم الرحمة والمغفرة .

جديد اب برس

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