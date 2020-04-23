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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" وفاة مواطن يمني بكورونا في مديرية جبلة محافظة اب (الاسم والصورة)!

توفي أمس الأربعاء مغترب يمني في السعودية بواباء كورونا.

وقال ناشطون يمنيون على وسائل التواصل الاجتماعي إن المغترب اليمني ليث فهد احمد الهبوب توفي بسبب اصابته بفيروس كورونا في السعودية. جديد اب برس Advertisements ​ وكانت السعودية أعلنت، امس الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 12 ألفا و772 حالة، وفقا للمتحدث باسم الصحة.

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