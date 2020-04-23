شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتقالي» يمنع الحكومة من العودة إلى عدن .. ويبلغ السعودية موافقته على عودة مسؤول حكومي وحيد و تنتشر داخل وحول مطار عدن لمنع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة .. ومصدر في «الشرعية» يكشف المطار الذي تتواجد فيه الطائرة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - «الإنتقالي» يمنع الحكومة من العودة إلى عدن .. ويبلغ السعودية موافقته على عودة مسؤول حكومي وحيد و تنتشر داخل وحول مطار عدن لمنع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة .. ومصدر في «الشرعية» يكشف المطار الذي تتواجد فيه الطائرة تفاصيل !

اجبرت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، السعودية والحكومة الشرعية، على تأجيل عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن

وكشف مصدر بالحكومة الشرعية في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " للتو، عن تأجيل عودة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في حكومته الى عدن. جديد اب برس Advertisements ​ وقال المصدر للزميل "كريتر سكاي" ، أنه كان مقررا وصول رئيس الوزراء برفقة وزير الاوقاف والارشاد ووزير المالية ووزير الخارجية ووكيل وزارة الاوقاف، عصر اليوم إلى عدن .الا ان الانتقالي منع عودتهم. وأوضح بأن المجلس الانتقالي أبلغ السعودية بأنه لن يسمح سوى لرئيس الوزراء فقط بالعودة إلى عدن. وأضاف المصدر أنه نتيحة لرفض المجلس الانتقالي عودة الحكومة تم تاجيل عودتها الى ان يتم التفاوض مع المجلس للسماح بعودتها. هذا وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، قد انتشرت بشكل كثيف ظهر اليوم داخل وحول مطار عدن الدولي، لمنع هبوط الطائرة التي تقل الحكومة .

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