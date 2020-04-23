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عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية" هزة زلزالية تضرب قبالة سواحل محافظتي حضرموت والمهرة ووسط خليج عدن قوته تعادل 674 طن من مادة TNT شديدة الإنفجار تفاصيل !

قالت غرفة الأرصاد والانذار المبكر أنھ تم رصد زلزال بحري في وسط خلیج عدن

بخط الصدع للصفیحة التكتونیة للجزیرة العربیة والافریقیة في تمام الساعھ الحادیة

عشر والنصف بتوقیت عدن .

وقالت الغرفة أنھ وبحسب بیانات ومعلومات محطات الرصد الزلزالي الأقلیمیة تم

رصد ھزة زلزالیة ارتدادیة قبالة سواحل محافظتي المھرة وحضرموت عند الساعة

22:11 مساء أمس الاربعاء الموافق 22 أبریل 2020م وذلك بقوة 1.5 درجات على

مقیاس ریختر (متوسط الشدة) بالاحداثیات التالیة :



5.13 درجة شمالا - 5.51 درجة شرقا ، وعلى عمق 10 كیلومتر ویبعد 168

كیلومتر عن اقرب نقطة من سواحل بلادنا الجنوبیة.

وقال سكان من أبناء حضرموت والمھرة أنھم شعروا بالھزة الزلزالیة .

و طمأنت الغرفة المواطنین أنھ بناء على بیانات الرصد الاقلیمي لموجات تسونامي

لاتوجد أي مخاطر موجات بحریة.

وشھدت عدن یوم امس فیضانات تسببت في تھدم منازل وخراب بالممتلكات وعدد من

الوفیات .

وكما فاد مركز رصد الزلازل العالمي أن زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 49 كم ضرب قبل قليل خليج عدن.

جديد اب برس

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وتبعد بؤرة الزلزال مسافة 300 كم عن مدينة المكلا و 800 كم عن العاصمة صنعاء.

ووقع مركز الزلزال على خط الطول 13.54 درجة شمالاً / 51.53 درجة شرقاً، ونتج عنه طاقة قدرت بـ 674 طن من TNT.