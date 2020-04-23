شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير اسرار لأول مرة.. يكشفها"عيسى العذري : هكذا هرب طارق عفاش وهكذا سقط صالح بيد الحوثيين وهؤلاء من دَلّهم على هروبه نحو سنحان تفاصيل صادمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير اسرار لأول مرة.. يكشفها"عيسى العذري : هكذا هرب طارق عفاش وهكذا سقط صالح بيد الحوثيين وهؤلاء من دَلّهم على هروبه نحو سنحان تفاصيل صادمة !

جديد اب برس

Advertisements

​

الناشط السياسي والإعلامي المؤتمري المثير للجدل عيسى العذري العائد مؤخراً إلى صنعاء بعد أن كان أحد العناصر الإعلامية التي يستخدمها عمار وطارق صالح ضد خصومهما السياسيين وعلى رأسهم أنصار الله، عن الشخص الذي أبلغ أنصار الله (الحوثيين) بهروب علي عبدالله صالح والطريق التي سلكها في الرابع من ديسمبر 2017 يوم مقتله. وقال العذري في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة “الهوية” اليمنية الممولة من قطر من صنعاء مساء اليوم، ورصدها “المساء برس”، إنه وفي يوم 4 ديسمبر كان الحوثيون يقاتلون علي عبدالله صالح وأقربائه وبعض قيادات المؤتمر الموالين له حينها وكانوا قد اقتربوا من منزله، وأضاف إن الحوثيين كونهم رجال حرب متمرسين وبارعين فقد تركوا لصالح منفذاً للانسحاب والخروج، لافتاً إن صالح ومن معه خرجوا جميعهم في موكب واحد عبر عدد من السيارات المدرعة ومن بين من خرجوا طارق صالح الذي كان يستقل إحدى السيارات المدرعة وكشف العذري إن طارق صالح اتجه إلى شارع الزبيري في حين اتجهت السيارات التي كان فيها علي عبدالله صالح وعارف الزوكا نحو شارع الستين متجهاً نحو جنوب شرق العاصمة صنعاء في طريقه إلى الخروج منها باتجاه مديرية سنحان، وكشف العذري أيضاً أن طارق والذي خرج ضمن الموكب وسلك طريقاً أخرى نحو شارع الزبيري قام في نفس اللحظة بالاتصال بلجنة الوساطة التي كانت تتوسط لإيقاف المواجهات بين قوات الأمن وأنصار الله من جهة ومسلحي طارق صالح وعلي صالح من جهة مقابلة. وكشف العذري إن طارق أبلغ لجنة الوساطة بأن عليهم إذا أرادوا أن يتفاوضوا مع صالح لوقف المواجهات فعليهم الحضور إلى سنحان وقال طارق للجنة حرفياً “ننتظركم للتفاوض هنا تعالوا نلتقي في سنحان نحن في الطريق”، وكانت هذه إشارة واضحة من طارق بأن عمه “علي عبدالله صالح” في طريقه إلى سنحان، ما يعني أن طارق استخدم عمه صالح كطعم وتمويه كي يتمكن هو من النجاة والهروب من يد الحوثيين.