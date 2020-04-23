الأرصاد: أمطار غزيرة وتدني الرؤية في المرتفعات الجبلية خلال ساعات اليوم

توقع مركز الأرصاد الجوية في اليمن في نشرة مساء الأربعاء، استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية خلال ساعات اليوم في عدة محافظات يمنية.



وحذر المركز من تدفق السيول في الشعاب والوديان، والتواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار التي تصاحبها العواصف الرعدية والرياح الشديدة.



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة و الشابورة والانهيارات الصخرية.



وأشار المركز إلى أن الأمطار ستهطل بصورة متفاوتة الشدة، مصحوبة بالرعد، على أجزاء من المرتفعات الجبلية، مضيفًا أن الرعود ستكون أكثر حدة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية من تعز غرباً وهضبة وصحراء حضرموت شرقًا.



والثلاثاء تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هطلت على عدن، في مصرع 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، وانهيار كامل وجزئي لأكثر من 76 منزلا، كما جرفت السيول منازل عشرات المهمشين في إب، وسط اليمن.



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