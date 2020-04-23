قالت غرفة الأرصاد الجوية والانذار المبكر، بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، إنها رصدت هزة زلزالية قبالة سواحل محافظتي المهرة وحضرموت، مساء أمس الاربعاء، عند الساعة 11:22 .



وأضافت" أن الهزة كانت بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر (متوسط الشدة) بالإحداثيات التالية :



13.5 درجة شمالا - 51.5 درجة شرقا ، وعلى عمق 10 كيلومتر ويبعد 168 كيلومتر عن أقرب نقطة من سواحل بلادنا الجنوبية".



وأشارت "أن بعض أهالي مدن ساحل حضرموت والمهرة، شعروا بالهزة الزلزالية".



وطمأنت الغرفة المواطنين، وبناءً على بيانات الرصد الاقليمي، لموجات تسونامي، أنه لا توجد أي مخاطر موجات بحرية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد زلزال بحري بقوة 5.1 قبالة سواحل محافظتي المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.