شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يتسلم مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

تسلم المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الخميس، مجموعة من قطع الغيار الخاصة بسيارات الدفاع المدني، مقدمة من لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا.



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وأشاد العميد التميمي بهذا الدعم الذي جاء نظير ماتقوم به سيارات الدفاع المدني؛ من عمل مستمر في تعقيم الشوارع العامة وغيرها من الأماكن، ضمن خطوات مكافحة وباء فيروس كورونا، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت.

حضر التسليم عضو لجنة جمع التبرعات الأستاذ خالد غانم، ومدير إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت العقيد سعيد حاج، ومدير إدارة المرور بساحل حضرموت العقيد معمر المشجري، ومدير أمن مديرية المكلا العقيد عيسى العمودي.