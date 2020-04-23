صغير بن عزيز : الميلشيات لم تلتزم بأي هدنة خلال الفترة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس هيئة الأركان العامة رئيس العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ان مليشيات الحوثي الانقلابية لم تلتزم بأي هدنة خلال الفترة الماضية، رغم التزام قوات الجيش الوطني وقيادة تحالف دعم الشرعية بذلك استجابة لدعوة الأمم المتحدة.



وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، خلال زيارته اليوم الخميس لأبطال الجيش الوطني في الخطوط الأمامية بجبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، إن مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت مرارًا "اختراق مواقعنا أثناء الهدنة ولكن بفضل الله تم دحرها في المناطق العسكرية الثلاث السابعة والسادسة والثالثة رغم التزامنا بالهدنة منذ إعلانها".

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وأضاف " ان أبطال الجيش تمكنوا من دحر المليشيات الانقلابية الكهنوتية من أكثر من موقع في المنطقة العسكرية السابعة والمعركة ما تزال مستمرة".. مشيداً بالمعنويات العالية والبطولات التي يسطّرها أبطال الجيش ورجال القبائل الملتحمين مع قوات الجيش بشكل أسطوري في مختلف ميادين الشرف والبطولة.

وقال: إن الشعب اليمني وصل إلى قناعة بأن المليشيات الكهنوتية لا تريد له الحياة والرخاء وإنما الموت والدمار والدليل على ذلك قصفها مؤخراً مستشفى الجفرة (شمال مارب) بصواريخ إيرانية. مؤكداً أن "إيران تدمر اليمن بالمليشيات الحوثية".

وجدد رئيس هيئة الأركان، التأكيد على التزام القوات المسلحة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، وبالتنسيق مع قيادة التحالف ممثلة بقيادة العمليات المشتركة.