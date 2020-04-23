شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت مصادر محلية أن منظومة الكهرباء في العاصمة عدن، خرجت عن الخدمة مساء اليوم الخميس، وذلك عقب ساعات من عودتها الكاملة للعمل .

Advertisements وقال مصدر مسؤول في محطة الحسوة بأن خلل في خط النقل العام في مديرية دار سعد ليتسبب براجع كهربائي ادى لخروج محطة الحسوة والمنظومة الكهرباء بشكل عام وذلك في الساعة الخامسة واثنا عشر دقيقة بالضبط. وأضاف المصدر بأن الفرق الهندسية تعكف على اصلاح الخلل بهدف اعادة التيار الكهرباء باقرب وقت ممكن.

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