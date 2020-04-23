شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة مرام التنموية تدشن البرنامج الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفبد 19) من خلال حملات توعوية وتثقيف صحي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز /يعقوب الحميدي

برعاية محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي أ/ سليم مغلس دشنت يوم امس الاربعاء منظمة مرام التنموية الحملة الوطنية الشبابيه الطوعيه ضد كورونا من التوعية والتثقيف الصحي وتوزيع ملصقات وكمامات ومعقمات من خلال نزول الفرق المتطوعه الى النقاط العسكريه من اجل توعوية المسافرين وتوزيع النشرات و الملصقات والبرشورات الإرشادية وذلك للتوعية بمخاطر الأوبئة وطرق الوقاية منها واهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية .



وذكر الاستاذ زكريا الشرعبي مدير المنظمة أن الحملة تستهدف جميع افراد المجتمع ، وذلك من خلال القيام بحملات توعوية وتثقيفيه في صفوف ابناء المجتمع الذين يقعون فريسة للكثير من الأوبئة والأمراض نتيجة لوجودهم لتردي الوضع الصحي . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كما توجه بالشكر لمكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة ومكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظه ومكتب الشباب والرياضه ومؤسسة اثراء التنموية وكذلك شكت طاقم المنظمة من العاملين وللمتطوعين والمتطوعات ممثلا ببالكبتن خالد عتيق وذلك لدورهم وجهودهم المبذولة في نجاح هذة الحملة التوعوية والتي تقوم بها المنظمة ذاتيا وتطوعيا تحقيقا لإهدافها واستجابة للظروف الإنسانية الطارئة في ظل ما يعيشه الوطن من ظروف معيشية قاسية ويعد برنامج حملة التوعية والتثقيف الصحي ضمن برامج المنظمه الذي تهدف الى رفع نسبة الوعي لدى ابناء المجتمع حول هذا الفيروس و لتعزيز مفاهيم وقيم التعايش والسلام عن طريق إدخال السرور والبهجة في نفوس ابناء المجتمع .



ومن جانبه أشار وزير الشباب والرياضه في حكومة الشباب د سامح الكحلاني رئيس الحمله إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التصدي للأمراض والأوبئة الناقلة التي يتعرض لها المجتمع وذلك من خلال تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيف الصحي والتي من شأنها إيصال رسائل تثقيفية لجميع ابناء المجتمع بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة وايضا رفع المخلفات الصلبة والتخلص من بؤر المياه الراكدة والغير صالحة للاستخدام .

وأضاف الكبتن خالد عتيق الى أن هذة الحملة التوعوية والتثقيفية الصحية ستسهم في تعافي الوضع الصحي والوقاية من تلك الأوبئة والأمراض . وهذا وقد حضر التدشين الاستاذ / عمر العريقي مدير الدفاع ولجنة التثقيف الصحي والاستاذ / يونس الكحلاني المدير التنفيذي لمنظمة مرام والعديد من الشخصيات