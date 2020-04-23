علماء اليمن يوجهون النصح للنظامين السعودي والإماراتي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



باركت رابطة علماء اليمن للشعب اليمني والأمة الإسلامية قدوم شهر الله شهر رمضان ونأمل من الله عون الجميع على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وجهاد قوى الطغيان وتحالف العدوان.

ودعا علماء اليمن، في بيان، النظامين السعودي والإماراتي لمراجعة حساباتهما في شهر رمضان وتصحيح مواقفهما العدائية وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني، والقبول بالرؤية الوطنية للحل الشامل والعادل قبل فوات الأوان.

كما دعت رابطة علماء اليمن المغرر بهم للاستفادة من تمديد قرار العفو والعودة إلى حضن الوطن ولاسيما في هذا الشهر الكريم.

وأكدت على ضرورة الاستفادة من محطات شهر رمضان الجهادية لتعزيز الوعي المقاوم لدول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل.

رابطة علماء اليمن دعوت لاستقبال شهر رمضان بالتوبة إلى الله وتخليص الذمة من حقوق المخلوقين والبعد عن الهوى والكبر والغفلة والفساد والمال الحرام.

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وشددت على وزارة الزراعة والمزارعين للاستفادة من هطول الأمطار التي أنعم الله بها على يمننا والاستغلال الأمثل بما يعزز الاكتفاء الذاتي.

وحثت على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومواساة الفقراء والمساكين والإحسان إلى أسر الشهداء والجرحى والمرابطين والنازحين.

ونبهت التجار والأغنياء وكل من تجب عليهم الزكاة إلى إخراجها بطيب نفس إلى هيئة الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية بأمانة ومسؤولية.

وحملت رابطة علماء اليمن حكومة الإنقاذ المسؤولية الدينية والوطنية في الرقابة الصارمة على التجار وأسعار السلع الغذائية.

وحثت الحكومة للقيام بواجبها تجاه الاختلالات الإدارية وضعف الأداء ومواجهة الفساد وتقديم من ثبت فساده للمحاكمة العادلة.