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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..مغادرة كافة المغتربين اليمنيين بشكل نهائي بعد اعلان رسمي قصم ظهر كل المغتربين..وملاك العقارات يطردون العائلات اليمنية بالقوة او استدعاء الشرطة

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