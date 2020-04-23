- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى مساعدة عاجلة لمتضرري سيول عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إلى المبادرة لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الفيضانات والسيول والانهيارات التي وقعت في محافظة عدن اليمنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.
دعوة العثيمين للدول الأعضاء والمؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني، تهدف لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الفيضانات، والتي تسببت في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات ونزوح للسكان.
وأمس الأربعاء، بدت شوارع مدينة عدن جنوبي اليمن غارقة في المياه، بعد إعلانها "مدينة منكوبة" بسبب السيول التي أسفرت عن وفاة 14 شخصا،.
وعلى إثر ذلك، دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء آثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى مساعدة عاجلة لمتضرري سيول عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.