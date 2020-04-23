قناة حضرموت تعرض فيلم وثائقي حول كواليس حرب تحرير المكلا من الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 المكلا - الخليج 365 تعرض قناة حضرموت الفضائية قريباً فيلم وثائقي بعنوان "إجتثاث الشر" يتحدث عن كواليس الحرب التي خاضتها قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف العربي لتحرير ساحل حضرموت من العناصر الإرهابية .

Advertisements وأوضح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، أن عرض هذا الفيلم يأتي بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت من الإرهاب . وأكد أن العمل جسد الروح الوطنية والتضحية لقوات النخبة الحضرمية من أجل حضرموت ووقوف الأشقاء في التحالف العربي إلى جنب حضرموت .

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