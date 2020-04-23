دبلوماسي يمني ينتقد إستمرار الحكومة في مطالبة العالم بمساعدتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

إنتقد الدبلوماسي اليمني، مصطفى أحمد نعمان، إستمرار الحكومة في مطالبة بمساعدتها لمواجهة الأمراض والأوبئة ودفع المرتبات .



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وقال في تغريدة له بتويتر، "تستمر الحكومة من سنوات في مطالبة العالم لمساعدتها في استعادة الدولة وحينا لمواجهة الأمراض والأوبئة وتارة لدفع المرتبات" .

واضاف "ما يغيب ان الفساد والعبث وانعدام الكفاءة هم اصل الكارثة وأس البلاء، ولن تنفع المصفوفات والانفوغرافيك من يرى المنصب غاية للترويج الإعلامي وليس وسيلة لخدمة الوطن".