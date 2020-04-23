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تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

تعرف على أبرز عناوين

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الخميس 23 أبريل / نيسان 2020:

 

- الزعتر: تحتاج الشرعية اليمنية برنامج عمل تطوير يبدأ بإستئصال وجود الإخوان من الحكومة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475487

 

إصابة مواطن برصاص الحوثيين بداخل منزله في حيس جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475482

 

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475481

 

تعز.. لجنة الطوارئ تستعرض التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475480

 

لواء باب المندب يُسلم صحة المديرية 41 مواطناً قادمين من القرن الأفريقي بعد الحجر الصحي

 

https://www.elyamnelaraby.com/475473

 

عاجل.. رئيس الوزراء وطاقم حكومته في طريقهم إلى عدن

 

https://www.elyamnelaraby.com/475472

 

قصف حوثي على الأحياء السكنية في مختلف مناطق الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475471

 

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المليشيا تُعاود استهداف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/475468

 

عمان تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 

https://www.elyamnelaraby.com/475444

 

القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين

 

https://www.elyamnelaraby.com/475443

 

أزمة خانقة في الغاز المنزلي بإب

 

https://www.elyamnelaraby.com/475432

 

انهيار عصبي يُصيب والد طفلة عقب معرفته بإفراج الحوثيين عن مختطفي ابنته

 

https://www.elyamnelaraby.com/475431

 

مليشيا الحوثي تقر بمصرع عدد من قادتها

 

https://www.elyamnelaraby.com/

 

استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة في البيضاء

 

https://www.elyamnelaraby.com/475422

 

- جرحى حوثيون بينهم قيادي باشتباكات بينية بسبب قطعة أرض منهوبة في إب

 

https://www.elyamnelaraby.com/475416

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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