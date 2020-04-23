شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الخميس 23 أبريل / نيسان 2020:

- الزعتر: تحتاج الشرعية اليمنية برنامج عمل تطوير يبدأ بإستئصال وجود الإخوان من الحكومة https://www.elyamnelaraby.com/475487 - إصابة مواطن برصاص الحوثيين بداخل منزله في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/475482 - قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/475481 - تعز.. لجنة الطوارئ تستعرض التقارير المتعلقة بالاجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/475480 - لواء باب المندب يُسلم صحة المديرية 41 مواطناً قادمين من القرن الأفريقي بعد الحجر الصحي https://www.elyamnelaraby.com/475473 - عاجل.. رئيس الوزراء وطاقم حكومته في طريقهم إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/475472 - قصف حوثي على الأحياء السكنية في مختلف مناطق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/475471 Advertisements - المليشيا تُعاود استهداف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/475468 - عمان تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/475444 - القوات الحكومية تسيطر على مواقع جديدة بين البيضاء وأبين https://www.elyamnelaraby.com/475443 - أزمة خانقة في الغاز المنزلي بإب https://www.elyamnelaraby.com/475432 - انهيار عصبي يُصيب والد طفلة عقب معرفته بإفراج الحوثيين عن مختطفي ابنته https://www.elyamnelaraby.com/475431 - مليشيا الحوثي تقر بمصرع عدد من قادتها https://www.elyamnelaraby.com/ - استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/475422 - جرحى حوثيون بينهم قيادي باشتباكات بينية بسبب قطعة أرض منهوبة في إب https://www.elyamnelaraby.com/475416

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.