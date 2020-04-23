شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يباغت عمه الملك سلمان ويكشف طريقة نظام الحكم في المملكة..ويعلن رفضه القاطع أن يصبح ولي العهد محمد بن سلمان ملكا للسعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال الامير الوليد بن طلال ان عمه الملك سلمان بن عبد العزيز لايزال يتمتع بالصحة والعافية وهو سحمل كل الصفات الشجاعة والقوة التي تمكنه من السير بالمملكة وشعبها نحو الافضل.

واضاف ابن عمي وسيدي ولي العهد محمد بن سلمان هو افضل قائد سعودي شاب وسيكون من اشجع القادة لكنه لن يصبح ملكا للسعودية مادام والده حي يرزق.

واضاف " سيدي ولي العهد رجل مقتدر وشجاع ولديه الحنكة والدهاء والقدرة على السير بزمام الامور الى ما يحقق كل تطلعات السعوديين لكننا جميعا ندرك انه لن يكون ملكا مادام خادم الحرمين الشريفين حيا يرزق.

واطلق الوليد تهديدا للجهات التي وصفها بالمشبوهة بانها تحاول ارباك الموقف في السعودية التي عرف عنها حكمتها في طريقة تسليم الحكم بالوسيلة التي يعرفها الجميع.

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، قد زعم ان هناك مخطط لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للاستيلاء على العرش مستغلاً أزمة فيروس كورونا.

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