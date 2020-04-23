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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي هز وجدان 2 مغترب يمني في السعودية..مواطن سعودي شهم يمنح مقيم يمني ربع مليون ريال سعودي لهذا السبب الذي لا يخطر على البال 2020/04/23 الساعة 02:30 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

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