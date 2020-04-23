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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..الحوثيين يباغتون الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي وكل دول التحالف ويقتحون العاصمة عدن وصرخاتهم تدوي في كل مكان ( فيديو صادم وكارثي )

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