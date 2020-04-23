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صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب مشهور في المانيا يفضح الرئيس ترامب ويكشف سر تودده للمسلمين ومخاطبتهم بلهجة عربية ركيكة قائلا "جمعة مباركة"..لن تصدق لماذا فعل ترامب ذلك

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